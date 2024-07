Ana Carolina Vieira foi punida pelo COB - Reprodução / Instagram

Publicado 28/07/2024 09:56

França - Desligada dos Jogos Olímpicos de Paris por indisciplina, Ana Carolina Vieira, de 22 anos, já se envolveu em polêmicas em outras competições. A nadadora brigou com a companheira de modalidade, Jhennifer Conceição, durante premiação do Troféu Brasil, no ano passado.

Tudo começou quando quando Ana, Jhennifer e Nichelly Brandão, atletas do Pinheiros, foram chamadas por uma pessoa da equipe de comunicação do Pinheiros para gravar um vídeo. Naquele momento, Ana já estava mais afastada das outras atletas e não reagiu bem ao ser chamada de volta.



Depois do clima ruim, Jhennifer teria afirmado que Ana "não vencia por posturas como essa". Revoltada, ela acertou um tapa no rosto da companheira de prova e chegou a esfregar o rosto de Jheniffer em uma grade. Na ocasião, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos decidiu não retirá-las da competição. Apesar disso, advertiu e denunciou as atletas para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD)da natação.

Punição em Paris

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) comunicou neste domingo (28) o desligamento de uma atleta de natação Ana Carolina Vieira por indisciplina, além da advertência para o nadador Gabriel Santos, que é seu namorado. A nadadora retornará imediatamente para o Brasil e está fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.



Em comum acordo com os membros da Comissão Técnica da modalidade, com o Chefe da Equipe e com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o COB decidiu punir os atletas por terem deixado a Vila Olímpica sem autorização na última sexta-feira (26).

Confira a nota do COB:

"O Comitê Olímpico do Brasil (COB) recebeu neste sábado, 27, um comunicado do Chefe da Equipe Brasileira de Natação, Gustavo Otsuka, com a informação de que os nadadores Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos cometeram atos de indisciplina.



Com isso, de comum acordo com os membros da Comissão Técnica da modalidade, com o Chefe da Equipe e com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o COB decidiu punir os dois atletas por terem deixado a Vila Olímpica sem autorização durante a noite da última sexta-feira.



Além desse fato, a atleta Ana Carolina, de forma desrespeitosa e agressiva, contestou decisão técnica tomada pela comissão da Seleção Brasileira de Natação.



Assim, o atleta Gabriel Santos foi punido com a pena de advertência e a atleta Ana Carolina Vieira, com a pena de desligamento da delegação. Ela retornará ao Brasil imediatamente."