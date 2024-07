Willian Lima avançou novamente de fase em Paris - Wander Roberto/COB

Publicado 28/07/2024 07:52 | Atualizado 28/07/2024 08:15

França - O brasileiro Willian Lima, de 24 anos, está nas quartas de final da categoria até 66kg no judô masculino. O atleta derrotou Serdar Rahimov, do Turcomenistão, após três shidos, e agora irá encarar Bashkuu Yondonperenlei, da Mongólia, por uma vaga na semifinal nos Jogos Olímpicos de Paris.

Número oito do mundo, o brasileiro encarou Bashkuu Yondonperenlei, no Mundial de 2023, e acabou sendo derrotado. Na Olimpíada, Willian Lima terá a oportunidade de uma revanche, para avançar na luta por uma medalha para o país.



Na estreia, o atleta brasileiro teve uma luta bem complicada, mas derrotou o uzbeque Sardor Nurillaev com um Waza-ari a sete segundos do fim do combate.