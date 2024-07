Amandine Buchard venceu Larissa Pimenta e avançou à semifinal do judô até 52kg - AFP

Publicado 28/07/2024 07:51

Paris - Larissa Pimenta fez um combate duro, mas foi derrotada pela francesa Amandine Buchard e terá que disputar a repescagem da categoria até 52kg do judô feminino. A judoca brasileira foi derrotada no golden score após sofrer uma imobilização, neste domingo (28), na Arena Campo de Marte.

Foi um combate duro. Após o empate no tempo normal, o duelo caminhou para o golden score. Larissa Pimenta não conseguiu aproveitar a vantagem por shidos, já que a francesa tinha duas advertências por falta de combatividade e mais uma poderia resultar na eliminação.

A francesa reagiu, forçou a segunda advertência por falta de combatividade da brasileira e ganhou ânimo no golden score. Empurrada pela torcida, a número quatro do mundo conseguiu imobilizar Larissa Pimenta e venceu com um Waza-ari.

Larissa Pimenta ainda tem chance de disputar medalha nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Para disputar o bronze, a judoca brasileira precisará vencer a alemã Mascha Ballhaus, na repescagem.

A judoca, de 25 anos, é a atual pentacampeã da categoria até 52kg no Campeonato Pan-Americano e bicampeã dos Jogos Pan-Americanos. No último Mundial, disputado em 2021, Larissa Pimenta foi medalhista de bronze.