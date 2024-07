Willian Lima acertou Waza-ari a sete segundos do fim do combate e avançou às oitavas de final - AFP

Willian Lima acertou Waza-ari a sete segundos do fim do combate e avançou às oitavas de finalAFP

Publicado 28/07/2024 06:26 | Atualizado 28/07/2024 06:27

Paris - Foi com emoção. Willian Lima, atual número oito do mundo, venceu o uzbeque Sardor Nurillaev, 12º, com um Waza-ari a sete segundos do fim do combate, neste domingo (28), na Arena Campo de Marte, e avançou às oitavas de final da categoria até 66kg no judô masculino.

O combate foi bastante travado. O brasileiro recebeu um shido, advertência por falta de combatividade, a 1m45s do fim. O uzbeque recebeu a mesma punição a 31 segundos do fim. Willian recebeu uma segunda penalidade faltando 16s, mas restando apenas 7s conseguiu um Waza-ari para vencer o duelo.

Willian Lima e Sardor Nurillaev já tinham se enfrentado quatro vezes antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, com duas vitórias para cada lado. O duelo olímpico desempatou o confronto a favor do brasileiro. Na próxima fase, ele enfrentará o turcomeno Serdar Rahimov, 29º do ranking.