Giulia Takahashi foi derrotada pela chinesa Yingsha Sun, atual número 1 do mundo e favorita ao ouro em Paris, por 4 sets a 0 - AFP

Giulia Takahashi foi derrotada pela chinesa Yingsha Sun, atual número 1 do mundo e favorita ao ouro em Paris, por 4 sets a 0AFP

Publicado 28/07/2024 06:03

Paris - Giulia Takahashi foi eliminada na estreia do simples feminino no tênis de mesa. A atleta brasileira perdeu para a chinesa Yingsha Sun, atual líder do ranking mundial e favorita a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, por 4 sets a 0.

A atual número um do mundo não deu chances para a brasileira e venceu com parciais de 11/3, 11/6, 11/6 e 11/5. Giulia Takahashi disputou a sua primeira Olimpíada da carreira com apenas 19 anos. A mesatenista ainda participa da disputa por equipes.

O próximo compromisso de Giulia Takahashi é na disputa por equipes, contra a Coreia do Sul. O Brasil ainda disputa o simples e terá a estreia de Bruna Takahashi, no feminino, e de Hugo Calderano, no masculino, neste domingo (28).