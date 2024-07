Larissa Pimenta venceu e avançou às oitavas da categoria até 52kg no judô - AFP

Publicado 28/07/2024 05:46 | Atualizado 28/07/2024 06:38

Paris - Larissa Pimenta brilhou nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A judoca brasileira venceu o duelo contra Djmila Silva, de Cabo Verde, com um Ippon a 1m29s do fim do combate, neste domingo (28), pela categoria até 52kg, e avançou às oitavas de final.

Na próxima fase, Larissa Pimenta enfrentará a britânica Chelsie Giles, neste domingo (28), em horário a definir.

A judoca, de 25 anos, é a atual pentacampeã da categoria até 52kg no Campeonato Pan-Americano e bicampeã dos Jogos Pan-Americanos. No último Mundial, disputado em 2021, Larissa Pimenta foi medalhista de bronze.