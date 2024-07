Geovana Meyer foi eliminada na classificatória da carabina de ar 10m feminino - Miriam Jeske/COB

Publicado 28/07/2024 06:37

Paris - Não deu para Geovana Meyer na disputa da carabina de ar 10m no tiro esportivo. A atleta brasileira, de 22 anos, somou 623,5 pontos na classificatória, ficou na 38ª posição e foi eliminada dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Geovana Meyer ainda segue nos Jogos Olímpicos de Paris. A atleta brasileira vai competir na carabina três posições 50m, onde é atual 15ª colocada do ranking mundial, no dia 1º de agosto, no Centro Esportivo de Tiro Chateauroux.

A catarinense garantiu vaga olímpica em abril deste ano após conquistar a medalha de prata na final da carabina três posições 50m, no Campeonato das Américas, em Buenos Aires, na Argentina. Ela é a segunda brasileira que disputou os Jogos Olímpicos na categoria.