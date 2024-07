Brasil e Hungria se enfrentaram pela segunda rodada do handebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - AFP

Publicado 28/07/2024 05:32 | Atualizado 28/07/2024 05:34

Paris - Após atropelar a Espanha na estreia, o Brasil foi derrotado no handebol feminino por 25 a 24, neste domingo (28), na Arena Paris Sul, pela segunda rodada dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A seleção brasileira liderou durante toda a partida, mas desperdiçou oportunidades e sofreu a virada no último lance.

O jogo foi equilibrado. O Brasil começou mais intenso e foi para o intervalo vencendo pela parcial de 15 a 12. A Hungria, no entanto, não deixou a equipe brasileira se distanciar em nenhum momento. Na etapa final, as húngaras equilibraram e chegaram a empatar nos últimos cinco minutos.

A reta final foi dramática. O Brasil chegou a ter superioridade numérica e um tiro de sete metros, mas não aproveitou as oportunidades para aumentar a vantagem. A Hungria conseguiu segurar o empate até o fim e chegou a vitória com um gol no último lance do duelo.

Bruna e Mari, com quatro gols em sete arremessos cada uma, e Jéssica com quatro em dez, foram as artilheiras da equipe brasileira. Larissa com três em cinco, também se destacou. O Brasil teve uma taxa de conversão de 56% nas tentativas e se destacou pela ofensividade.