Bárbara e Carol estrearam com vitória - AFP

Publicado 28/07/2024 07:17

França - A dupla brasileira do vôlei de praia formada por Carol e Bárbara estreou com vitória nos Jogos Olímpicos de Paris. Com uma pequena dificuldade no segundo set, elas derrotaram a dupla japonesa Akiko e Ishii por 2 sets a 0 (parciais de 21/12 e 21/19), e começaram a trajetória olímpica com o pé direito.

No primeiro set, as brasileiras mostraram total controle da partida e não tiveram dificuldade em fechá-lo por 21 a 12. No segundo, a situação foi um pouco diferente. A dupla japonesa deu trabalho, mas Carol e Bárbara conseguiram fechar por 21 e 19 e confirmar a vitória.



A dupla voltará a jogar na próxima terça-feira. As adversárias das brasileiras serão as lituanas Ain Raupelyté e Monika Paulikien. Bárbara e Carol ainda vão encarar as holandesas Raisa Schoon e Katja Stam na próxima sexta-feira.