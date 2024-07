Willian Lima derrotou atleta da Mongólia nas quartas de final - AFP

Publicado 28/07/2024 08:29 | Atualizado 28/07/2024 08:35

Paris - O Brasil está perto de conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Willian Lima venceu o mongol Baskhuu Yondonperenleim no golden score, com um Waza-ari, neste domingo (28), na Arena Campo de Marte, e avançou à semifinal da categoria até 66kg do judô masculino.

Foi um combate muito equilibrado. O brasileiro foi mais ofensivo e conseguiu forçar dois shidos, advertências por falta de combatividade, ao rival da Mongólia. O duelo caminhou para o golden score e chegou a ser paralisado para atendimento médico ao mongol. Na sequência, Willian finalizou com um Waza-ari.

Willian Lima terá duas chances para disputar a medalha em Paris. Em caso de vitória na semifinal contra Gusman Kyrgzbayev, do Cazaquistão, garante pelo menos a prata. Já em caso de derrota para o cazaque, terá mais uma chance para disputar a medalha de bronze.