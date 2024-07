Larissa Pimenta venceu a britânica Chelsie Giles, medalhista de bronze em Tóquio 2021, na categoria até 62kg - AFP

Publicado 28/07/2024 06:56 | Atualizado 28/07/2024 06:58

Paris - Larissa Pimenta surpreendeu uma medalhista olímpica nas oitavas de final da categoria até 52kg no judô feminino. A judoca brasileira venceu a britânica Chelsie Giles com um Waza-ari no golden score, neste domingo (28), na Arena Campo de Marte, e avançou às quartas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Chelsie Giles foi medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio 2021 na categoria até 52kg. O combate foi bastante travado. A judoca britânica tomou dois shidos, advertências por falta de combatividade, e ficou pendurada, mas conseguiu levar o confronto para o golden score.

No tempo extra, Larissa Pimenta sofreu com as tentativas da judoca britânica em tentar o combate para o chão, mas resistiu. A brasileira conseguiu aplicar um Waza-ari após mais de seis minutos de duelo. Ela enfrentará a francesa Amandine Buchard, número quatro do mundo, na próxima fase.

A judoca, de 25 anos, é a atual pentacampeã da categoria até 52kg no Campeonato Pan-Americano e bicampeã dos Jogos Pan-Americanos. No último Mundial, disputado em 2021, Larissa Pimenta foi medalhista de bronze.