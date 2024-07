Mafê Costa avançou para final dos 200m livre - Luiza Moraes/COB

Mafê Costa avançou para final dos 200m livreLuiza Moraes/COB

Publicado 28/07/2024 07:40

França - A brasileira Mafê Costa, de 21 anos, se classificou para mais uma final nos Jogos Olímpicos de Paris. A nadadora realizou o oitavo melhor tempo geral e irá competir nos 200m livre, que acontece na próxima segunda-feira.

Mafê completou a prova em 1min 56 segundos e 65 centésimos realizando o quarto tempo da sua série e o oitavo melhor no geral. A australiana Mollie O`Callaghan se classificou em primeiro lugar com o tempo de 1min 55 segundos e 79 centésimos.



No último sábado, Mafê terminou a final final dos 400m livre feminino na sétima colocação, com o tempo de 4min3s53. O ouro ficou com a australiana Ariane Titmus, que fechou a prova em 3min57s59.