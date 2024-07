Pamela Rosa não conseguiu se classificar - AFP

Pamela Rosa não conseguiu se classificarAFP

Publicado 28/07/2024 09:09

Rio - As atletas brasileiras Gabi Mazetto e Pamela Rosa ficaram de fora das finais no skate street feminino. A competição ainda continua, neste domingo, e Rayssa Leal ainda irá se apresentar. As finais da modalidade acontecem nesta tarde.

Ausente nos Jogos Olímpicos de Tóquio, após ter sido mãe, Gabi Mazetto fez sua estreia em Paris. A brasileira errou suas quatro manobras e marcou 144,35 na fase classificatória. Já Pamela Rossa não começou bem, se recuperou nas duas últimas manobras, marcou 205,23, mas não avançou. Em Tóquio, ela também não havia conseguido a classificação.



Gabi Mazetto fez sua estreia nos Jogos Olímpicos AFP

Rayssa Leal ainda irá se apresentar para buscar a classificação para a final. A disputa por medalha no skate street feminino irá começar a partir das 12h (de Brasília), neste domingo.