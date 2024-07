Filipe Toledo - Jerome Brouillet / AFP

Filipe ToledoJerome Brouillet / AFP

Publicado 29/07/2024 15:10 | Atualizado 29/07/2024 15:26

Taiti - Filipe Toledo está eliminado do torneio masculino de surfe da Olimpíada de Paris. Na tarde desta segunda-feira (29), o brasileiro foi derrotado em sua bateria nas oitavas de final pelo japonês Reo Inaba, que levou a melhor no mar de Teahupo'o, no Taiti. O representante do Time Brasil teve somatório de apenas 2.86, contra 6.00 de seu adversário.

Com um mar pouco favorável, os surfistas demoraram para se arriscar. A primeira onda foi surfada pelo japonês, que não conseguiu sair do tubo e chegou a quebrar sua prancha, somando apenas 2.17. Depois, sem a prioridade, resolveu arriscar novamente, mas novamente não foi bem, ficando com a nota de 3.17 em sua segunda manobra.

Com a prioridade, Filipinho decidiu esperar um cenário mais favorável e só surfou sua primeira onda após quase 19 minutos de bateria. O brasileiro entrou em um bom tubo, mas não conseguiu sair e também quebrou sua prancha. A primeira nota foi de apenas 1.43.

Após os dois competidores trocarem seus equipamentos, Inaba recuperou a prioridade para surfar, mas não soube aproveitá-la. O japonês pegou uma onda ruim e não conseguiu trocar nenhuma de suas notas.

Restando pouco mais de 4 minutos para o fim da bateria, Filipe decidiu arriscar, mas também não foi feliz em sua escolha. O tubo quebrou antes do previsto e ele somou apenas 0.97. Na sequência, Inaba conseguiu trocar sua nota mais baixa para 2.83, jogando a pressão para o brasileiro. Nos últimos segundos, ele ainda tentou uma nova oportunidade, mas o mar não o favoreceu e lhe rendeu apenas 1.03, que não foi o suficiente.

O Brasil ainda pode garantir duas vagas nas quartas de final do surfe masculino. Ainda na tarde desta segunda-feira, Gabriel Medina e João Chianca, o Chumbinho, tentarão avançar para a próxima fase.