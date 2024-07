Thaisa fez 11 pontos na vitória do Brasil sobre o Quênia, na manhã desta segunda-feira (29) - AFP

Publicado 29/07/2024 15:43

Paris - Uma das jogadoras mais experientes da seleção brasileira feminina de vôlei, Thaisa busca seu terceiro ouro olímpico em Paris-2024. Após a vitória na estreia, por 3 sets a 0 (parciais de 25/14, 25/13 e 25/12), sobre o Quênia , a central ressaltou que confia na medalha do Brasil.

"Acima de tudo fico honrada por estar aqui de novo. Eu só quero dar o meu melhor, ajudar o grupo. Vamos buscar jogo a jogo, passo a passo, com pezinho no chão. É um torneio de tiro curto, com seis jogos. Vai ser duro? Vai. Mas temos chance. Temos condições totais de trazer essa medalha para casa", ponderou a atleta.

A camisa 6 também valorizou o carinho da torcida brasileira, muito presente em Paris: "O que mais me emociona é isso. São 24 anos de voleibol, dedicando a minha vida. Então, receber esse reconhecimento não tem preço. Eu me arrepio inteira".

Com Thaisa, o Brasil voltará à quadra na próxima quinta-feira (1), às 8h (de Brasília), contra o Japão. Depois, no domingo (4), às 16h (também de Brasília), encerrará sua participação na primeira fase diante da Polônia.