Daniel Cargnin foi eliminado na categoria até 73kg do judô AFP

Publicado 29/07/2024 06:30 | Atualizado 29/07/2024 07:09

Paris - Medalhista de bronze em Tóquio, Daniel Cargnin não conseguiu repetir a trajetória vitoriosa nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O judoca gaúcho, de 26 anos, foi eliminado por Akil Gjakova, de Kosovo, após sofrer dois Waza-ari , na manhã desta segunda-feira (29), na Arena Campo de Marte.

"Nada deu certo, nada funcionou bem. Ele (Akil Gjakova) é um dos poucos adversários que enfrentei e nunca tinha vencido. Foi uma luta difícil, mas agora é levantar a cabeça e ficar com a minha família", lamentou o judoca.

Daniel Cargnin protagonizou um combate intenso contra Akil Gjakova. O brasileiro buscou neutralizar o adversário, mas levou desvantagem na força. Após duas tentativas de derrubá-lo, foi contragolpeado e sofreu dois Waza-ari.

No ciclo olímpico para Paris, Daniel Cargnin mudou de categoria. Na trajetória, ele foi ouro na etapa de Jerusalém 2022 do World Masters, prata no Grand Slam de FIJ de Paris 2023 e bronze em Tel Aviv 2023, além de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023.