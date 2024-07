Qualidade da água do rio Sena gera preocupação na organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - AFP

Publicado 29/07/2024 06:53 | Atualizado 29/07/2024 07:08

Paris - O treino de natação de familiarização do triatlo foi cancelado pela segunda vez consecutiva devido à qualidade da água do rio Sena. A decisão foi tomada na manhã desta segunda-feira (29) após uma reunião entre a organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, delegados técnicos e médicos, representantes da cidade e da federação internacional de triatlo.

Devido as chuvas que caíram em Paris nos dias 26 e 27, o rio ficou sem condições de uso. Nos testes deste último domingo (28), houve uma melhoria nos níveis de qualidade da água em comparação com os dias anteriores. Entretanto, não havia garantia para a realização da prova. Os organizadores, no entanto, estão confiantes que o local estará próprio para a competição.

A previsão do tempo indica sol nos próximos dias em Paris. Por isso, os organizadores estão confiantes na melhoria das condições da água do rio Sena. As provas aquáticas do triatlo e a maratona de 10km podem ser suspensas ou canceladas se voltar a chover e aumentar os níveis de bactérias no local. Em 2024, Paris tem encarado o início de ano mais chuvoso das últimas três décadas.

O triatlo é uma modalidade esportiva que combina três disciplinas olímpicas: natação, ciclismo e corrida. No triatlo olímpico, os atletas nadam 1,5km, pedalam 40km e correm 10km (as distâncias são as mesmas para homens e mulheres). Em Tóquio, a modalidade também passou a ser disputada no formato de revezamento misto, com dois homens e duas mulheres em uma prova de curta distância.

Triatlo nos Jogos de Paris:

30/07 - Prova individual masculina: 3h (horário de Brasília)

31/07 - Prova individual feminina: 3h (horário de Brasília)

05/08 - Revezamento Misto por equipes: 3h (horário de Brasília)