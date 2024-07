Filipe Toledo comemora após pegar uma onda de nota 9.67 - AFP

Publicado 29/07/2024 05:00 | Atualizado 29/07/2024 07:09

Paris - O Brasil chegou às oitavas de final do surfe com 100% dos atletas classificados. Filipe Toledo passou pela repescagem masculina, enquanto Tati Weston-Webb e Tainá Hinckel se classificaram na feminina. Após vencer o neozelandês Billy Stairmand, com direito a uma onda de 9.67, o bicampeão mundial comemorou a vaga na próxima fase.

"Feliz demais. Bateria difícil, foi a última do dia. Difícil se manter tranquilo e distraído. Foi incrível aquele resto no final da bateria. Coração de gelo para segurar a onda. A onda veio, eu estava na prioridade e consegui ir buscar aquele 9. Na segunda eu estava preparado. É o Brasil com 100% de aproveitamento", comemorou Filipe Toledo.

Com o somatório de 17, Filipe Toledo atingiu a melhor marca da sua carreira em Teahupo'o, no Taiti. O bicampeão mundial, que se retirou desta temporada do Circuito Mundial (WSL) após conquistar dois títulos consecutivos, enfrentará o japonês Reo Inaba nas oitavas de final, nesta segunda-feira (29), às 14h36 (de Brasília).

Programação do surfe:



14h36: Inaba Reo (JPN) x Filipe Toledo (BRA)

16h24: Gabriel Medina (BRA) x Kanoa Igarashi (JPN)

17h00: João Chianca (BRA) x Ramzi Boukrian (MAR)

21h48: Caitlin Simmers (USA) x Tatiana Weston-Webb (BRA)

22h24: Luana Silva (BRA) x Tainá Hinckel (BRA)