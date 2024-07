Tohar Butbul avançou sem precisar lutar contra Messaoud Redouane Dris - Luis Robayo / AFP

Tohar Butbul avançou sem precisar lutar contra Messaoud Redouane DrisLuis Robayo / AFP

Publicado 29/07/2024 17:21

França - A Federação Internacional de Judô anunciou que investigará a situação que envolve o judoca Messaoud Redouane Dris. O argelino deveria ter enfrentado Tohar Butbul, de Israel, nesta segunda-feira (29), mas não apareceu.

O argelino estava com 400 gramas acima do permitido na categoria até 73 kg, de acordo com a explicação oficial. Ele chegou para a pesagem a apenas dez minutos do prazo final.

"De acordo com as Regras de Organização Esportiva da IJF, qualquer atleta que não atingir o peso durante o controle de peso oficial é desqualificado da competição. Não podemos fornecer justificativa para o status de sobrepeso do Sr. Dris, mas continuamos comprometidos em garantir que todos os atletas compitam em condições iguais e justas. Após os Jogos Olímpicos, uma revisão e investigação completas da situação serão conduzidas e outras medidas serão tomadas, se necessário", diz um trecho da nota da Federação.

Butbul, então, apareceu sozinho no tatame, e o juiz declarou sua vitória. O Comitê Olímpico de Israel acredita que houve uma questão política.

"Eu acho que isso é uma vergonha. Eu acho que você pode brincar com a pesagem, a categoria, (dizer) eu não estava preparado, mas todo mundo sabe que isso é uma questão política. Meu coração está com esse atleta", disse a presidente do Comitê Olímpico de Israel, Yael Arad, à agência de notícias Reuters.

"Ele (Dris) é uma vítima do sistema. Acho que esses caras, o técnico, a delegação, têm que ser punidos", completou.

O jornal Al Nahar, da Argélia, elogiou o judoca por "evitar habilmente enfrentar o oponente israelense ao não atingir o peso". Já uma das patrocinadoras escreveu nas redes sociais: "Dris conquistou o respeito de todos. Honra e causa (palestina) vêm anter de qualquer outra coisa", de acordo com a Reuters.

Veja a nota completa

Em 28 de julho de 2024, Messaoud Redouane Dris da Argélia foi desqualificado durante o controle de peso oficial devido a estar acima do peso em 400 gramas. Esse tipo de incidente pode ocorrer em qualquer competição, durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, houve 4 atletas que não passaram no Controle de Peso.

Durante o controle de peso oficial dos Jogos Olímpicos de Paris, o Sr. Dris chegou para a sessão de controle de peso dez minutos antes do prazo final e foi encontrado 400 gramas acima do limite de peso permitido para competir.



A IJF defende firmemente os princípios do jogo limpo, do espírito olímpico e da não discriminação. Acreditamos que o esporte deve permanecer um reino de integridade e justiça, livre das influências de conflitos internacionais. Infelizmente, os atletas frequentemente se tornam vítimas de disputas políticas mais amplas que são contra os valores do esporte.



De acordo com as Regras de Organização Esportiva da IJF, qualquer atleta que não atingir o peso durante o controle de peso oficial é desqualificado da competição. Não podemos fornecer justificativa para o status de sobrepeso do Sr. Dris, mas continuamos comprometidos em garantir que todos os atletas compitam em condições iguais e justas.



Após os Jogos Olímpicos, uma revisão e investigação completas da situação serão conduzidas e outras medidas serão tomadas, se necessário.