Jenni Hermoso, da Espanha, no jogo contra o Brasil - Sylvain Thomas / AFP

Jenni Hermoso, da Espanha, no jogo contra o BrasilSylvain Thomas / AFP

Publicado 08/08/2024 22:53

"É verdade que muitas vezes quando você faz declarações pós-jogo, muita coisa é tirada do contexto e as pessoas tomam isso como um ataque. Também é verdade o que eu disse pessoalmente naquele dia, para mim não foi futebol, não é futebol. É a perda de tempo ou tentar travar uma batalha entre jogadores", disse Jenni Hermoso, ao site espanhol "Relevo".

"E, para mim, é super importante conscientizarmos muitas pessoas, principalmente as meninas que vêm e todos aqueles torcedores, que não devemos criar essas guerras entre nós e muito menos entre os jogadores", completou.

A camisa 10 da seleção espanhola ainda ressaltou que o grupo não faltou com respeito. Além disso, destacou a admiração que tem por Marta.

"E quero dizer que nenhuma de nós jamais desrespeitou o Brasil. Pessoalmente sempre disse que a Marta tem sido a minha referência e há dez anos que elogio o seu futebol e o seu trabalho. E para mim o Brasil sempre foi um dos times que eu gostei porque gostava muito de futebol", destacou Hermoso.



"Naquele dia, se em algum momento alguém se sentiu ofendido com o que eu disse, sinto muito, mas não creio que tenhamos sido desrespeitosos. Queremos continuar curtindo o futebol e o que acontece em campo fica em campo e que entre torcedores e redes não haja guerra que não beneficie nenhum de nós", finalizou.

Relembre a fala de Hermoso

Após a partida, Jenni Hermoso mostrou incômodo com a postura do Brasil dentro de campo. Ela admitiu que a Espanha não jogou seu futebol, mas direcionou criticas à Seleção.

"Que te metam quatro gols de uma equipe que, para mim, não joga futebol... Mas, no final, o que contam são os gols. Creio que foram falhas nossas. Não jogamos nosso futebol tampouco. Gostei do nosso segundo tempo, mas era difícil com 4 a 2 para o rival", disse Hermoso.

"Elas nos estudam, sabem como nos machucar, jogar nas nossas costas. Para mim, não é futebol. Não gosto desse futebol. Obviamente, ganham minutos, te fazem perder tempo, e para elas, isso valeu. Elas estão na final, e nós vamos pelo bronze", completou em entrevista à rádio espanhola "Cope".

Agenda do futebol feminino

A Espanha disputará o bronze contra a Alemanha. A partida está marcada esta sexta-feira, a partir das 10h (de Brasília), em Lyon.

Já a seleção brasileira enfrentará os Estados Unidos. A grande decisão acontecerá no sábado, às 12h (de Brasília), em Paris. As americanas, vale lembrar, foram algozes do Brasil nas finais de Atenas 2004 e Pequim 2008.