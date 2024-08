Jenni Hermoso é a camisa 10 da seleção espanhola que perdeu para o Brasil na semifinal - Sylvain Thomas / AFP

Publicado 07/08/2024 09:49

Foram muitas mensagens irônicas, provocações ou simplesmente emojis da bandeira do Brasil nos comentários de postagens de Hermoso. O humorista Rafael Portugal escreveu em portunhol "Respeita as minas".

Alguns dos comentários foram: "Chora mais que tomou de 4", "4x2 sem jogar futebol", "Olhou, sorriu, mais um gol do Brasil", entre outras. Teve até a letra de 'Beijinho no Ombro', cantada por Valesca Popozuda.



Uma das principais jogadoras do futebol feminino, campeã mundial em 2023 e eleita a segunda melhor da temporada, Jenni Hermoso não gostou da postura da seleção brasileira na semifinal. Após perder por 4 a 2, a espanhola criticou as meninas do Brasil.



"Que te metam quatro gols de uma equipe que, para mim, não joga futebol... Mas, no final, o que contam são os gols. Creio que foram falhas nossas. Não jogamos nosso futebol tampouco", afirmou, completando:



"Elas nos estudam, sabem como nos machucar, jogar nas nossas costas. Para mim, não é futebol. Não gosto desse futebol. Obviamente, ganham minutos, te fazem perder tempo, e para elas, isso valeu. Elas estão na final, e nós vamos pelo bronze", completou em entrevista à rádio espanhola "Cope".