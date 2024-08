Ana Paula Vergutz vai disputar a semifinal do caiaque individual 500m feminino - Divulgação / Canoagem Brasileira

Ana Paula Vergutz vai disputar a semifinal do caiaque individual 500m femininoDivulgação / Canoagem Brasileira

Publicado 07/08/2024 08:59 | Atualizado 07/08/2024 09:02

Paris - Após perder na estreia, Ana Paula Vergutz conseguiu se recuperar nas quartas de final e garantiu vaga na semifinal do caiaque individual (K1) 500m feminino. A canoísta brasileira terminou a prova em quinto lugar na terceira bateria, nesta quarta-feira (7), no Estádio Náutico, e segue na disputar por medalhas.

A atleta brasileira se manteve atrás do pelotão desde o início da prova. Ana Paula Vergutz chegou na metade da prova em quinto lugar com o tempo de 55s97, um pouco mais lenta do que na estreia. Nos últimos 250m, a canoísta se manteve na quinta colocação e cruzou a linha de chegada com 1min56s09. A marca foi inferior ao 1min54s98 da estreia.

Além de Ana Paula Vergutz, Vagner Souta também disputará as quartas de final do caiaque masculino 1.000m. O canoísta entra nas águas por uma vaga na semifinal a partir de 9h10 (de Brasília), no Estádio Náutico de Água Plana.