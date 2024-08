Jogos Olímpicos de Paris - AFP

Publicado 07/08/2024 08:42 | Atualizado 07/08/2024 10:00

França - O atleta da seleção australiana de hóquei sobre grama, Tom Craig, de 28 anos, foi preso na noite da última terça-feira, após comprar cocaína nas ruas de Paris. A informação foi divulgada pelo jornal do país da Oceania "Daily Telegraph".

O Comitê Olímpico Australiano confirmou a prisão de um atleta, mas não revelou a identidade do jogador, e também não citou a acusação. A publicação afirmou que Tom havia participado de um evento com a delegação 15 minutos antes de ser preso, e teve a identidade confirmada pela polícia parisiense.



Além do atleta, o traficante que o vendia também foi preso. Ele tinha 75 comprimidos de ecstasy e sete frascos de cocaína. Tom Craig conquistou a medalha de prata em Tóquio pela seleção do seu país.

Na França, a Austrália não conseguiu ser bem sucedida no hóquei na grama. A equipe foi eliminada no hóquei sobre grama nas quartas de final em Paris, no último domingo, pela Holanda.