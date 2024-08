Brasil derrotou a República Dominicana no vôlei feminino e se garantiu na semifinal - AFP

Publicado 07/08/2024 20:23

França - O Brasil pode conquistar mais medalhas nesta quinta-feira (8) nos Jogos Olímpicos de Paris. O primeiro compromisso na agenda será às 2h30 (de Brasília), com Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut na Maratona Aquática. A semifinal contra os Estados Unidos no vôlei feminino e contra a dupla australiana Mariafe/Clancy no vôlei de praia são destaques. O Time também pode assegurar medalhas em outras modalidades.

MARATONA AQUÁTICA

2h30 | Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut - Feminino 10 km.

TAEKWONDO

4h58 | Maria Clara Pacheco x Stacey Hymer (Austrália) - Oitavas de final: categoria até 57 kg feminino.

6h48 | Edival Pontes x Zaid Kareem (Jordânia) - Oitavas de final: categoria até 68 kg masculino.

14h30 às 16h37 | Repescagem, disputa pelo bronze e final.

GINÁSTICA RÍTIMICA

5h | Barbara Domingos - Individual geral.

ATLETISMO

5h25 | Ana Caroline Silva e Livia Avancini - Classificação: arremesso de peso feminino.

6h35 | Primeira rodada do revezamento 4x100m masculino.

15h25 | Luiz Maurício da Silva - Final: lançamento de dardo masculino.

CANOAGEM VELOCIDADE

5h30 | Valdenice Conceição do Nascimento - Eliminatórias: canoa individual (C1) 200m feminino.

6h20 | Isaquias Queiroz e Jacky Godman Nascimento - Semifinal 1: canoa dupla (C2) 500m masculino.

7h40 | Quartas de final: canoa individual (C1) 200m feminino.

8h20 | Final: canoa dupla (C2) 500m masculino.

VELA

6h43 | Henrique Haddad e Isabel Swan - Disputa por medalha: dinghy misto.

7h18 | João Siemsen e Marina Arndt - Disputa por medalha: multicasco misto.

8h03 | Bruno Lobo - Semifinal A: kite masculino.

LUTA LIVRE

Lutas a partir de 6h | Giullia Penalber x Rckaela Maree Ramos Aquino (Guam) - Oitavas de final: categoria até 57 kg feminino.

7h10 | Quartas de final

13h15 | Semifinal.

PENTATLO MODERNO

9h30 | Isabela Abreu - Rodada classificação: prova de esgrima feminina.

VÔLEI FEMININO

11h | Brasil x Estados Unidos - Semifinal.

VÔLEI DE PRAIA FEMININO

16h | Ana Patrícia e Duda x Mariafe e Clancy (Austrália) - Semifinal.