Qualidade da água do Rio Sena é motivo de polêmica nos Jogos de ParisAFP

Publicado 07/08/2024 19:54

França - Os atletas portugueses Vasco Vilaça e Melanie Santos, do triatlo, passaram mal após nadarem no rio Sena durante as provas individuais e por equipe do triatlo na Olimpíada de Paris. Eles apresentaram sintomas de infecções gastrointestinais. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (7) pelo Comitê Olímpico Português (COP).

"O Comité Olímpico de Portugal (COP) informa, através da sua Direção de Medicina Desportiva, que o atleta Vasco Vilaça desenvolveu, nas últimas horas, sintomas compatíveis com infeção gastrointestinal no decorrer da sua estadia nos Jogos Olímpicos Paris 2024", diz o comunicado.

Segundo o comitê, Vasco está "estável e todas as medidas estão sendo tomadas na Vila Olímpica para o tratamento do atleta". No caso de Melanie, os sintomas foram "menos agudos" e ela já retornou a Portugal.