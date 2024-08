Competição de triatlo no Rio Sena fica em xeque devido à qualidade da água - AFP

Competição de triatlo no Rio Sena fica em xeque devido à qualidade da águaAFP

Publicado 04/08/2024 16:37

atleta belga que está internada com uma infecção da bactéria E. Coli. A equipe de triatlo misto da Bélgica desistiu de participar da prova marcada para segunda-feira (5) na Olimpíada de Paris . A decisão acontece devido ao estado de saúde delicado de Claire Michel,

A belga está passando mal há quatro dias, com infecção intestinal e estomacal, desde que nadou no Rio Sena, durante disputa do triatlo feminino. Na competição, houve relato de outras atletas que vomitaram



Em comunicado, a federação belga informou que a decisão foi tomada após consulta aos atletas e integrantes da comissão técnica.

qualidade da água do Rio Sena é uma preocupação dos organizadores desde o início da Olimpíada de Paris. Pelo menos três treinos foram cancelados devido às condições impróprias para o banho. O

Outra triatleta belga, Jolien Vermelylen afirmou à TV do país VTM estar preocupada. "Nadando sob a ponte, senti e vi coisas que você não deveria pensar muito".