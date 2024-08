Giba dá um beijo na testa de Gabi após vitória do Brasil sobre a Polônia - Natalia Kolesnikova / AFP

Publicado 04/08/2024 22:48 | Atualizado 04/08/2024 22:50

França - Após a vitória do Brasil sobre a Polônia no vôlei feminino dos Jogos Olímpicos de Paris, neste domingo, 4, Giba entregou a medalha de ouro que conquistou em Atenas 2004 para Gabi. Os torcedores presentes na Arena Paris Sul vibraram com a cena. Os dois conversaram e se abraçaram. Logo depois, a jogadora devolveu o objeto. Veja no vídeo abaixo:

Do Rei Giba para a Rainha Gabriela. Tá abençoado! O ouro vem! pic.twitter.com/l4b9DES1zc — Bii Goes (@biigoes) August 4, 2024

Gabi é uma das principais jogadoras e capitã da seleção feminina de vôlei. Ela, aliás, foi a maior pontuadora do triunfo sobre a Polônia, com 21.

Com o resultado, o Brasil assegurou a melhor campanha da primeira fase. Nas quartas de final, a equipe do técnico vai encarar a República Dominicana. A partida está marcada para a próxima na terça-feira (6), às 8h (de Brasília).

"Zerou, agora é uma outra fase do campeonato. A gente não tem nada para comemorar. Acho que fica mais ainda o alerta. No segundo set, tivemos a oportunidade de fechar, deixamos a Polônia crescer, mas também conseguimos voltar para a partida, ganhamos um set que era importantíssimo, a gente sabe da valorização de fazer uma partida de 3 a 0", disse Gabi, ao SporTV.

"Agora é descansar. Daqui dois dias, temos uma quartas de final importantíssima. Nosso time tem experiência, sabemos como são os Jogos Olímpicos. Pezinho no chão e recomeçar, vamos com tudo para as quartas de final", completou.