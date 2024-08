Comemoração de Noah Lyles, dos Estados Unidos - Andrej Isskovic / AFP

Publicado 04/08/2024 21:28

França - Neste domingo, 4, Noah Lyles faturou a medalha de ouro nos 100m rasos na Olimpíada de Paris com o tempo de 9s784. Além das provas do atletismo, o estadunidense é conhecido pela polêmica que se envolveu com os jogadores da NBA. Em 2023, ele criticou os atletas da liga por se considerarem campeões do mundo.

"Campeões do mundo do quê? Os Estados Unidos? Não me entendam mal, eu amos os Estados Unidos, em alguns momentos, mas não é o mundo. Nós (no Mundial de Atletismo) somos o mundo. Temos quase todos os países aqui lutando, se esforçando, trabalhando pela sua bandeira o que representam. Não existem bandeiras na NBA", disse Noah Lyles, no ano passado.

O ouro olímpico, claro, repercutiu entre os brasileiros fãs da NBA. Confira abaixo algumas reações:

Domingo - Ouro Olímpico pro Noah Lyles nos 100 metros

Terça - Brasil elimina os Estados Unidos no basquetepic.twitter.com/c0Wrr1iLmh — Brooklyn Guy (@BrooklynGuy2021) August 4, 2024





O homem que alugou um apartamento na mente dos estadunidenses e feriu o ego deles acaba de vencer o ouro nos 100m!



NOAH LYLES pic.twitter.com/2zfwMNlwz1 — NBA das Mina (@NBAdasMina) August 4, 2024





Gelado.



Não tem que provar nada pra ninguém. E sei que teve gente na NBA que ficou triste com isso.



No final do dia: A GEOGRAFIA VENCEU pic.twitter.com/57YwFgBoLQ — Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) August 4, 2024





Hoje, a GEOGRAFIA VENCEU.



“World Champion of What?” https://t.co/1pIKyRGZaI — Camarada Wood (@camarada_wood) August 4, 2024





- Provoque todos os jogadores da NBA, questionando o título de "campeão mundial" que eles se dão.



- Seja ouro nas Olimpíadas enquanto o adversário que te provocou termina em último na final.



Noah Lyles. pic.twitter.com/Wo6ASZum8y — NBA da bad (@NBAdabad) August 4, 2024