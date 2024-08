Rebeca Andrade disputa nesta segunda-feira (5) a final da trave e do solo em Paris - Loic Venance / AFP

Publicado 04/08/2024 20:23

França - Se o domingo (4) foi de algumas decepções nos Jogos Olímpicos de Paris, como eliminações no vôlei de praia tanto no masculino quanto no feminino e a perda do bronze no tênis de mesa, a segunda-feira (5) promete fortes emoções. O Brasil tem confrontos decisivos, como as finais de solo e trave na ginástica artística, o clássico com os EUA no vôlei masculino valendo vaga na semifinal e também as semifinais do surf, para garantir medalhas na modalidade.

Agenda de segunda-feira (5):

Triatlo



3h: revezamento misto



Saltos ornamentais



5h: plataforma de 10m feminino (Ingrid Oliveira) - rodada preliminar

10h: plataforma de 10m feminino - semifinal



Atletismo (primeira sessão)



5h05: 400m com barreiras masculino (Alison dos Santos e Matheus Lima) - 1ª rodada

5h40: salto com vara feminino (Juliana Campos) - classificatória

5h50: 400m com barreira feminino (Chayenne Silva) - repescagem

6h20: 400m masculino (Lucas Carvalho) - repescagem

6h55: 400m feminino (Tiffani Marinho) - 1ª rodada

7h50: 200m feminino (Ana Carolina Azevedo e Lorraine Martins) - repescagem



Vela



7h05: João Siemsen e Marina Arndt - Multicasco misto

7h15: Gabriella Kidd - Dinghy feminino

7h23: Bruno Lobo - Kite masculino

9h45: Bruno Fontes - Dinghy masculino

10h35: Henrique Haddad e Isabel Swan - Dinghy misto



Ginástica artística



7h38: trave (Rebeca Andrade e Júlia Soares) - final

9h23: solo (Rebeca Andrade) - final



Tênis de mesa

10h: Brasil x Portugal - oitavas de final masculina/equipes

15h: Brasil x República da Coreia - oitavas de final feminina/equipes



Canoagem slalom



10h30: quartas de final - Ana Sátila

11h15: semifinal

11h43: final



Surfe



14h36: Gabriel Medina (BRA) x Jack Robinson (AUS) - semifinal do masculino

15h48: Tatiana Weston-Webb (BRA) x Brisa Hennessy (CRC) - semifinal do feminino

16h24: disputa da medalha de bronze do masculino

17h05: disputa da medalha de bronze do feminino

17h46: disputa da medalha de ouro do masculino

18h27: disputa da medalha de ouro do feminino



Atletismo (segunda sessão)



14h55: 200m masculino (Renan Correa) - 1ª rodada

Vôlei masculino



16h: Brasil x EUA - quartas de final



Vôlei de praia feminino



16h: Ana Patrícia/Duda (BRA) x Akiko/Ishii (JAP) - oitavas de final