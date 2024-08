Arthur (esquerda) e Evandro são favoritos a pódio no vôlei de praia em Paris - Thomas Samson / AFP

Publicado 04/08/2024 16:43

França - Apesar das eliminações de André e George para dupla alemã formada por Nils Ehlers e Clemens Wickler, o Brasil terá representantes nas quartas de final do vôlei de praia masculino. Arthur e Evandro venceram os holandeses Steve van de Velde e Matthew Immers por 2 sets a 0, com as duas parciais no placar de 21 a 16.

Arthur e Evandro, favoritos a lugares no pódio nos Jogos Olímpicos, lideraram com três vitórias na fase de grupos sem perderem um set sequer, enquanto os europeus passaram sufoco com a segunda vaga tendo campanha de uma vitória e duas derrotas. Favoritismo do lado brasileiro, que foi confirmado.



Foi um desempenho de gala no primeiro set abrindo boa vantagem logo cedo, com uma corrida de cinco pontos. Com seis aces (pontos de saque) o Brasil não aliviou e explorou muito também as quebras de recepção dos holandeses. Arthur se destacou nas recuperações e defesas, e Evandro, com toda sua potência, mostrou o motivo de ser considerado um dos principais jogadores do circuito mundial.



Já no segundo set, novamente a dupla brasileira castigou van de Velde e Immers no saque - só com Arthur foram três aces nos primeiros 10 pontos. Mesmo com tempo técnico, os holandeses não acharam em quadra e a vantagem foi aumentando com atuação extremamente segura. Evandro assumiu um pape maior de segunda bola e, mesmo com bolas mais afastadas da rede, Arthur achou os lobbys e explorou bem o "cut shot" (bola curta).



Nas quartas de final, Evandro e Arthur irão enfrentar a dupla sueca formada por David Ahman e Jonatan Hellvig, que eliminou os Diaz e Alayo.