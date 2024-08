O brasileiro Marcus DAlmeida caiu nas oitavas de final do tiro com arco. Líder do ranking mundial, ele perdeu para o sul-coreano Woojin Kim, número 2 do mundo, por 7 a 1. - Punit Paranjpe / AFP

O brasileiro Marcus DAlmeida caiu nas oitavas de final do tiro com arco. Líder do ranking mundial, ele perdeu para o sul-coreano Woojin Kim, número 2 do mundo, por 7 a 1.Punit Paranjpe / AFP

Publicado 04/08/2024 20:54

França - O Brasil não teve vida fácil neste domingo (4) na Olimpíada de Paris . Cotados para medalha, Marcus D'Almeida (oitavas do tiro com arco) e Hugo Calderano (disputa pelo bronze no torneio de simples do tênis de mesa) perderam e foram eliminados. No vôlei de praia, as duplas André/George e Carol/Bárbara se despediram.

O Time também viu as eliminações de Pepê Gonçalves (caiaque extremo), Jucielen Romeu (boxe), além de uma longa lista no atletismo - apenas Eduardo de Deus e Lucas Carvalho seguiram vivos.

Por outro lado, a seleção feminina de vôlei venceu a Polônia e assegurou a melhor campanha da primeira fase. A dupla Arthur e Evandro, no vôlei de praia, e Ana Sátila, no caiaque extremo, avançaram em suas respectivas modalidades. Já Henrique Haddad e Isabel Swon ganharam duas posições na classe 470 da vela.

Veja o resumo do dia