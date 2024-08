Defesa de Arthur na vitória sobre a dupla holandesa no vôlei de praia - Thomas Samson/ AFP

Defesa de Arthur na vitória sobre a dupla holandesa no vôlei de praia Thomas Samson/ AFP

Publicado 04/08/2024 17:25

França - A dupla Arthur e Evandro confirmou o favoritismo contra os holandeses van de Velde e Matthew Immers, venceu por 2 a 0 e avançou às quartas de final do vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris. Depois do duelo na arena montada aos pés da Torre Eiffel, os brasileiros celebraram a boa atuação.

O grande destaque do Brasil foi o camisa número dois Arthur, com excelentes saques, grandes defesas e ataques com potência. Evandro, que é um dos melhores do circuito mundial, exaltou o trabalho do companheiro.

"Muito feliz pela nossa evolução. Hoje o Arthur me carregou, o que ele fez na quadra não foi brincadeira. Não fiz nenhum bloqueio. Agora vamos para a Vila reestudar nosso próximo adversário de quem nunca vencemos", disse o jogador.

"Eu tive um bom desempenho por causa do trabalho de toda a equipe. Eu estava no lugar certo porque existe um estudo dos adversários", completou Arthur.

Nas quartas de final, Evandro e Arthur irão enfrentar a dupla sueca formada por David Ahman e Jonatan Hellvig, que eliminou os Diaz e Alayo.