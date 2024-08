Isaquias Queiroz vai buscar medalhas em Paris - Gaspar Nóbrega/COB

Publicado 04/08/2024 15:10 | Atualizado 04/08/2024 15:10

França - Campeão olímpico em Tóquio, Isaquias Queiroz, de 30 anos, vai buscar em Paris mais duas medalhas nas competições (no C2 500m em dupla e no C1 1000m). Com quatro premiações na história dos Jogos, o canoísta vê a sua pressão reduzida, após as conquistas de Rebeca Andrade na capital francesa.

"Meu objetivo continua o mesmo, mas sabia que a Rebeca aqui tinha a chance de buscar muito mais medalhas que eu. Só tinha dúvida se sairia na prova por equipe. Fico feliz pela trajetória dela, ela teve várias lesões. Chegar nos Jogos Olímpicos e brilhar desse jeito enche o Brasil de orgulho e serve de motivação para todos os atletas. Ganhar mais de uma medalha em Jogos é muito especial. Eu sigo em busca das minhas duas medalhas, chegar à sexta medalha olímpica. A Rebeca ganhando medalha desse jeito me deixa até mais tranquilo, porque todo mundo fica de olho nela e eu fico aqui com menos pressão", afirmou em entrevista ao COB.



Com três medalhas conquistadas em Paris, Rebeca Andrade chegou a cinco e igualou Robert Scheidt e Torben Grael no posto de atletas com mais premiações em Jogos Olímpicos. Os três têm cinco. Rebeca ainda tem a possibilidade de mais duas medalhas nessa edição. Isaquias, que disputou também os Jogos do Rio, tem quatro medalhas.

"Agora é focar na prova do C2 primeiro e ver como vai estar a competição. Vamos ter que intercalar as ter uma estratégia para chegar descansado em cada uma delas. No C1, só depende de mim, será uma prova muito pegada. Jogos Olímpicos é diferente, tem gente que anda antes e, quando chega aqui, sente um pouco. Espero que eu possa fazer uma boa prova e sair daqui com duas medalhas de ouro que é o meu desejo e de todos da comissão técnica da canoagem", disse.