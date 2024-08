Steve Kerr, técnico dos EUA no basquete, cumprimentando o astro LeBron James - Jesse D. Garrabrant / NBAE / AFP

Publicado 04/08/2024 22:28 | Atualizado 05/08/2024 00:28

França - O técnico da seleção de basquete dos Estados Unidos, Steve Kerr, preferiu deixar de lado o clima de extremo favoritismo pelo ouro e indicou dificuldades para o "Dream Team" contra o Brasil, nesta terça-feira (6), pela fase quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris. Para ele, LeBron James, Stephen Curry e os outros astros da NBA precisarão mostrar muito serviço.

"A seleção do Brasil é muito física. Acho que é a melhor em rebotes ofensivos do torneio. Os brasileiros ainda possuem ótimos arremessadores e que jogam duro. O Brasil compete jogada após jogada, então precisamos estar prontos para o físico e o arremesso. E nós precisamos fazer isso no topo, pois eles não vão desistir", disse.

O Brasil avançou como o pior terceiro colocado com a vitória por 102 a 84 sobre o Japão, com show de Bruno Caboclo com seus rebotes e bolas de três. Isso foi analisado por Steve Kerr como um momento ótimo da Seleção na reta final.

"No espírito olímpico e usando a maratona ou provas rápidas como metáfora, acho que o momento é uma disputa de 800 metros. Nós estamos correndo muito, mas não é como nos 100 metros", finalizou o técnico dos Estados Unidos.

Brasil e Estados Unidos se enfrentam na terça-feira, às 16h30. Quem passar de fase, encara o vencedor de Sérvia x Austrália.