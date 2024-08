Lucas Carvalho (à direita) terminou prova em sétimo lugar - AFP

Publicado 04/08/2024 14:47

França - O brasileiro Lucas Carvalho, de 31 anos, terminou sua bateria em sétimo lugar nos 400m rasos, neste domingo, e irá disputar a repescagem da categoria por uma vaga nas semifinais nos Jogos Olímpicos.

Lucas Carvalho completou a sua prova com o tempo de 45 segundos e 85 centésimos e não conseguiu se classificar diretamente para a próxima fase. Kirani James campeão olímpico em Londres, vice no Rio, e bronze em Tóquio nos 400m rasos, avançou em primeiro lugar com o tempo de 44 segundos e 78 centésimos.



O atleta brasileiro participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Lucas Carvalho tem duas medalhas Pan-Americanas, um ouro no 4x400 m masculino e uma prata no 4x400m misto nos Jogos de Santiago.