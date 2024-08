Bárbara Seixas e Carol Solberg - Thomas Samson / AFP

Publicado 04/08/2024 12:51 | Atualizado 04/08/2024 13:17

por 2 a 0 (22x24 e 14x21) para a dupla australiana Mariafe/Clancy nas oitavas de final e estão eliminadas no vôlei de praia feminino da Carol Solberg e Bárbara Seixas perderampara a dupla australiana Mariafe/Clancy nas oitavas de final e estão eliminadas no vôlei de praia feminino da Olimpíada de Paris . As brasileiras sofreram principalmente com o saque adversário e deixaram as adversárias confortáveis em quadra para os ataques.

No primeiro set muito equilibrado, a dupla brasileira chegou a abrir quatro pontos de vantagem (10x6) num duelo duro. Entretanto, as australianas apostaram nas bolas de segunda e nos saques para buscar no placar e viraram para 17x18 com um ace.

Ainda assim, Bárbara e Carol se recuperaram, voltaram a ficar à frente no placar, mas Mariafe e Clancy fecharam o set por 24x22. E as australianas voltaram mais confortáveis no segundo, e abriram 1x4 contra as brasileiras, que pediram tempo para tentar ajustar a recepção e o ataque.



Mas desperdiçaram contra-ataques que as impediram de se aproximar e, com um ace e um erro de ataque, viram o placar aumentar para 5x10. Apesar de reduzirem a distância para três pontos, as brasileiras voltaram a sofrer com o saque e o ataque de Clancy e chegaram a ficar sete pontos atrás, perdendo o segundo set por 14x21.