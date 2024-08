Thomas Ceccon viralizou ao dormir no gramado da Vila Olímpica para fugir do calor - Reprodução

Thomas Ceccon viralizou ao dormir no gramado da Vila Olímpica para fugir do calorReprodução

Publicado 04/08/2024 13:00

França - Medalhista de ouro nos 100m costas, o nadador italiano Thomas Ceccon buscou uma solução inusitada para fugir do calor de Paris. Sem ar-condicionado no quarto, ele viralizou nas redes sociais ao aparecer dormindo no gramado da Vila Olímpica.

grande nome da natação italiana. Além do ouro nos 100m costas, ele faturou o bronze no revezamento 4x100m livre. Em Tóquio, conquistou uma prata, nos 100m costas, e um bronze, no revezamento 4x100m medley. non credo di sentirmi benissimo, quello è Ceccon? pic.twitter.com/5Mt7VoBn1e — (@lovesetmefree) August 3, 2024 Ceccon é um. Além do ouro nos 100m costas, ele faturou o bronze no revezamento 4x100m livre. Em Tóquio, conquistou uma prata, nos 100m costas, e um bronze, no revezamento 4x100m medley.

Nos últimos dias, Paris enfrentou uma forte onda de calor, com sensações térmicas que chegaram a 40ºC. Neste domingo (4), o tempo ficou mais fresco e a temperatura caiu para 22ºC.

A ausência de ar-condicionado nos quartos da Vila Olímpica vem sendo uma reclamação constante dos atletas. A justificativa do COI para a falta dos equipamentos são as questões ambientais, tema forte desta edição dos Jogos.