Qualidade da água do rio Sena é uma das grandes polêmicas dos Jogos de ParisJeff Pachoud / AFP

Publicado 04/08/2024 11:41

Assim como no sábado (3), mais um treino da natação do triatlo foi cancelado neste domingo (4) por conta da qualidade da água do rio Sena, antes da prova do revezamento misto da modalidade, prevista para segunda-feira, anunciou o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos (COJO).