Steven van de Velde foi condenado e preso por estupro - AFP

Steven van de Velde foi condenado e preso por estuproAFP

Publicado 04/08/2024 09:35 | Atualizado 04/08/2024 09:36

Paris - Após a eliminação da dupla André e George , o Brasil mantém as esperanças por medalha no vôlei de praia com Evandro e Arthur. Os brasileiros enfrentam os holandeses Matthew Immers e Steven van de Velde, neste domingo (4), às 16h (de Brasília), na Arena da Torre Eiffel.e disputa os Jogos Olímpicos após dez anos da condenação.