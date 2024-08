Lucas Marcelino em ação no salto em distância - AFP

Publicado 04/08/2024 07:03

Paris - Lucas Marcelino ficou pelo caminho nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O brasileiro, de 29 anos, queimou as três tentativas e foi eliminado do salto em distância, neste domingo (4), no Stade de France, e não avançou à fase final da modalidade.

O atleta brasileiro foi o único que não teve uma marca na bateria. Nas três tentativas, Lucas Marcelino pisou na linha e queimou. Estreante olímpico, o saltador do Pinheiros conseguiu a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris por meio do ranking internacional de pontos.

O grego Miltiadis Tentoglou saltou 8.32m e foi o único que conseguiu saltar sobre 8.15m para garantir a vaga direta na próxima fase. Além dele, o italiano Mattia Furlani também conseguiu ultrapassar a marca dos 8m saltando sobre 8.01m. O restante da bateria ficou abaixo da marca.