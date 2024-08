Jucilen Romeu foi derrotada pela turca Esra Yildiz nas quartas de final do boxe - AFP

Publicado 04/08/2024 06:38 | Atualizado 04/08/2024 06:38

Paris - Não deu para Jucielen Romeu no boxe feminino. A boxeadora brasileira, de 28 anos, foi derrotada pela turca Esra Yildiz por decisão da maioria dos juízes, neste domingo (4), na Arena Norte de Paris, e foi eliminada nas quartas de final da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Foi um combate intenso. Jucielen Romeu e Esra Yildiz adotaram uma postura ofensiva e trocaram golpes o tempo inteiro. Na avaliação dos jurados, a turca levou a melhor no primeiro round, por unanimidade. Já no segundo assalto, a brasileira melhorou e chegou a golpear a adversária em diversas ocasiões, e levou a melhor na opinião de quatro juízes (exceto o canadense Wade Can Peterson).

A decisão ficou para o terceiro round. Jucielen Romeu entrou no ringue perdendo na avaliação dos juízes, já que a turca venceu o primeiro por unanimidade e levou a melhor para o canadense no segundo. A brasileira e a turca foram mais conservadoras, mas Esra Yildiz conseguiu acertar golpes que deixaram a brazuca tonta, e levou por decisão da maioria dos árbitros.