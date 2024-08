Tatiane Raquel terminou os 3.000m com obstáculos em décimo lugar - AFP

Publicado 04/08/2024 06:12

Paris - Não deu para o Brasil no atletismo. Tatiane Raquel atingiu a melhor marca da temporada, mas ficou longe de avançar para a final dos 3.000m com obstáculos, neste domingo (4), no Stade de France. A atleta brasileira, de 34 anos, terminou a terceira bateria em décimo lugar com o tempo de 9min33s96.

Tatiane Raquel não ficou perto da classificação em nenhum momento durante a bateria. Nos primeiros mil metros, a brasileira ocupava o nono lugar, com 3min05s4. Quando completou 2.000m de prova, caiu para a décima posição, com a marca de 6min18s9. Ela encerrou na mesma posição.

A queniana Beatrice Chepkoech venceu a bateria com o tempo de 9min13s56 e garantiu a classificação junto com a francesa Alice Finot, a alemã Lea Meyer, a polonesa Alicja Konieczek e a espanhola Irene Sanchez-Escribano. A brasileira, por sua vez, ficou na frente apenas de duas adversárias.