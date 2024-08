Marcus D'Almeida foi eliminado nas oitavas de final do tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - AFP

Publicado 04/08/2024 05:24 | Atualizado 04/08/2024 05:32

Paris - Esperança de medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Marcus D'Almeida foi eliminado nas oitavas de final do tiro com arco. Líder do ranking mundial, o brasileiro foi derrotado pelo sul-coreano Woojin Kim, número 2 do mundo, por 7 a 1, neste domingo (4), na Esplanade des Invalides, no centro da capital francesa, e se despediu da competição.

O primeiro set foi o único que houve um equilíbrio entre os líderes do ranking mundial e terminou empatado por 29 a 29, com duas notas 10 para cada um. Já nos três sets seguintes, Woojin Kim foi perfeito e acertou nove flechas seguidas no alvo máximo, vencendo com parciais de 30/27, 30/29 e 30/28, para avançar às quartas de final do tiro com arco.

Marcus D'Almeida disputou a Olimpíada pela terceira vez na carreira. O arqueiro, de 26 anos, chegou às oitavas de final pela segunda vez, sendo o único do país a alcançar o feito no masculino. Ele foi campeão mundial da modalidade no ano passado, além de se tornar o primeiro brasileiro a assumir a liderança do ranking mundial.