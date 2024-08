Bia Ferreira ficou com o bronze após ser derrotada pela irlandesa Kelllie Harrington - Mohd Rasfan / AFP

derrota de Bia Ferreira na semifinal, no último sábado (3), ele definiu a participação brasileira nesta Olimpíada como "uma bosta". França - O técnico da seleção brasileira de boxe, Mateus Alves, mostrou decepção com o desempenho do Brasil na modalidade nos Jogos de Paris. Após a, no último sábado (3), ele definiu a participação brasileira nesta Olimpíada como "uma bosta".

"É um esporte que até 2009 não tinha pego nada. Tinha um bronze na história. Só que eu não vou aceitar uma medalha. Pra mim é muito pouco. Foi uma bosta e eu tenho que assumir a culpa como head coach", desabafou Matheus.

"Fizemos um ciclo impecável. Campeão de todos os torneios americanos e campeão por equipe, panamericano, continental, quatro medalhas em mundiais. Então, se o time faz isso em três anos, tem que cumprir nos Jogos Olímpicos. E a equipe sucumbiu à pressão psicológica do Jogos", completou.



A única medalha conquistada pelo boxe brasileiro em Paris foi a de Bia Ferreira. A brasileira era favorita ao ouro, mas acabou derrotada na semifinal e levou o bronze.

"Nós não cumprimos a meta, foi um fracasso, foi uma bosta, eu estou irritado e vai ter que mudar alguma coisa. Eu vou rever também a minha questão com porque eu fiquei muito insatisfeito com o nosso resultado", finalizou.

O desempenho do Brasil no boxe em Paris foi abaixo da expectativa. Em Tóquio, o país foi ao pódio em três oportunidades, com Hebert Conceição conquistando o ouro, Beatriz Ferreira uma prata e Abner Teixeira um bronze.