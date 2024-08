Bia Ferreira garantiu medalha para o Brasil em Paris 2024 - Mohd Rasfan / AFP

Bia Ferreira garantiu medalha para o Brasil em Paris 2024Mohd Rasfan / AFP

Publicado 03/08/2024 17:41

França - Não foi desta vez que Bia Ferreira ganhou a medalha de ouro para o Brasil no boxe. Na tarde deste sábado (3), a brasileira foi derrotada novamente pela irlandesa Kelllie Harrington, que venceu na final em Tóquio, por decisão dividida dos juízes, na semifinal das peso-leve (até 60kg). Com isso, ela fica com a medalha de bronze.

No primeiro round, Harrington levou a melhor e foi a vitoriosa para os juízes. Em desvantagem, a brasileira partiu para cima no segundo assalto e encaixou bons golpes, equilibrando a luta. No round decisivo, ambas precisaram tomar a iniciativa e terminaram sem a certeza de quem tinha levado o combate, mas os juízes decidiram pela vitória da irlandesa.



Na final, Kelllie Harrington vai enfrentar a chinesa Yang Wenlu. O combate está marcado para a próxima terça-feira (6), às 18h06 (de Brasília).

A derrota para Harrington aconteceu na terceira de Bia nos Jogos de Paris. Antes, ela já tinha superado a norte-americana Jajaira Gonzalez, nas oitavas, e a holandesa Heijen Chelsey, ambas por decisão unânime.