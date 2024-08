Gabi Portilho fez o gol da vitória na reta final da segunda etapa - Romain Perrocheau / AFP

Gabi Portilho fez o gol da vitória na reta final da segunda etapaRomain Perrocheau / AFP

Publicado 03/08/2024 19:16

Paris - Responsável por balançar as redes e garantir a vitória do Brasil sobre a França por 1 a 0 neste sábado (3) , Gabi Portilho valorizou a classificação da seleção brasileira feminina de futebol à semifinal na Olimpíada de Paris. A atacante também pediu o apoio da torcida e ressaltou que não faltará empenho para buscar a medalha de ouro.

"Não acredito ainda. É muito difícil chegar até aqui. A gente passa dificuldades. Fiz o gol, fui muito feliz. Se não fosse a minha equipe me dando força, me incentivando, a confiança do Arthur em mim, eu não estaria aqui jogando as quartas de uma Olimpíada", declarou a camisa 18 em entrevista ao 'SporTV' após o jogo.

"Espero que continuem torcendo e mandando boas energias. Precisamos de apoio. Sabemos que é um campeonato muito difícil, mas vamos até o fim. Sentimos dor, abdicamos de muita coisa, mas estou feliz. Vamos por mais", completou.