Com gol de Gabi Portilho, Brasil venceu a França por 1 a 0 e está nas semifinais do futebol femininoRomain Perrocheau / AFP

Publicado 03/08/2024 18:10

França - O Brasil jogará por uma medalha olímpica no futebol feminino nos Jogos de Paris. Na tarde deste sábado (3), sem a Rainha Marta, que cumpriu suspensão, e com muita emoção, a Seleção venceu a França por 1 a 0 e se garantiu nas semifinais. Gabi Portilho, no fim do segundo tempo, marcou o único gol da partida, que também teve pênalti defendido pela goleira Lorena no início.

Agora, a Seleção terá o desafio de enfrentar novamente a Espanha na semifinal. As duas equipes se enfrentam na próxima terça-feira (6), às 16h (de Brasília), em busca de uma vaga na decisão pelo ouro. O outro finalista sairá do duelo entre Estados Unidos e Alemanha.

Como era esperado, as donas da casa tomaram a iniciativa na partida e tiveram a chance de abrir o placar logo aos 11 minutos, quando Tarciane derrubou Delphine Cascarino. Na cobrança do pênalti, Karchaoui bateu rasteiro e a goleira Lorena voou para salvar a Seleção mais uma vez nesta Olimpíada.

Apesar de não ser brilhante, a França seguiu levando perigo para o Brasil. A Seleção, por sua vez, apostava nos contra-ataques, mas tinha dificuldades de concluir as jogadas. As francesas tiveram uma grande chance de marcar no fim, quando Mbock cabeceou na pequena área após cobrança de escanteio e a bola explodiu no travessão.

No início do segundo tempo, o Brasil conseguiu equilibrar um pouco a partida. A França ainda era quem mais ameaçava, mas o time brasileiro também teve boas chances, a principal delas com Gabi Portilho, aos 17 minutos, que acabou batendo cruzado para fora.

Após a metade da segunda etapa, a França conseguiu pressionar ainda mais a Seleção. A grande oportunidade das donas da casa apareceu com Cascarino, que fez boa jogada na área pela direita e chutou cruzado, mas Lorena apareceu bem mais uma vez.

Quando o Brasil vivia seu momento de maior pressão na partida, veio o desafogo. Após uma lambança da defesa francesa, com a indecisão de Mbock e Elisa de Almeida, Gabi Portilho roubou a bola e conduziu até a entrada da área para bater na saída de Picaud e abrir o placar aos 36 minutos.

No fim, a seleção brasileira ainda teve a chance de ampliar novamente com Gabi Portilho, que ganhou um presente da goleira Picaud, mas a bola parou na trave e as mulheres do Brasil avançaram com a vantagem mínima.