Seleção brasileira de vôlei está nas quartas de final do vôlei na Olimpíada de Paris - Natalia Koleniskova/AFP

Publicado 03/08/2024 18:46

França - Foram definidas as quartas de final do vôlei masculino dos Jogos Olímpicos de Paris. O torneio entrou em sua reta decisiva de mata-mata com grandes confrontos e clássicos do cenário mundial da modalidade - o Brasil terá pela frente o duelo com os Estados Unidos, rival histórico.

Quem se consolidou com a melhor campanha foi a seleção italiana, uma das favoritas ao ouro em Paris 2024. A equipe de Giannelli e Michieletto irá encarar o Japão, pior campanha da fase de grupos.

Outra equipe do Grupo B da primeira fase, chave do Brasil, a Polônia passou em segundo e terá como adversária a Eslovênia, um dos destaques da Liga das Nações. Será uma revanche para os eslovenos, que perderam a disputa pelo terceiro lugar para os poloneses.

Veja confrontos das quartas do vôlei masculino:

Segunda, 5 de agosto - 4h - Eslovênia x Polônia

Segunda, 5 de agosto - 8h - Itália x Japão

Segunda, 5 de agosto - 12h - França x Alemanha

Segunda, 5 de agosto - 16h - Estados Unidos x Brasil