Judô do Brasil faturou quatro medalhas nos Jogos de Paris - Jack Guez / AFP

Judô do Brasil faturou quatro medalhas nos Jogos de ParisJack Guez / AFP

Publicado 03/08/2024 16:39

o terceiro lugar por equipes conquistado neste sábado (3), o Brasil se despede dos tatames na capital francesa com sua melhor participação em Jogos. França - O judô brasileiro fechou sua participação na Olimpíada de Paris com chave de ouro. Ou melhor, de bronze. Com

Ao todo, foram quatro medalhas nos Jogos de Paris. Além do bronze deste sábado, o país já tinha ido ao pódio da modalidade com o ouro de Beatriz Souza na categoria peso-pesado, a prata de Willian Lima na meio-leve e o bronze de Larissa Pimenta, também na meio-levo.



Antes da edição atual, o melhor resultado do judô brasileiro era na Olimpíada de Londres, em 2012. Naquela ocasião, o Brasil faturou um ouro com Sarah Menezes, no ligeiro, e três bronzes, com Felipe Kitadai, no ligeiro, Mayra Aguiar, no meio-pesado, e Rafael Silva, o Baby, no peso-pesado.

Vale lembrar que o judô é a modalidade que mais deu medalhas ao Brasil na história das Olimpíadas, com 28 conquistas. Desde 1984, o tatame levou o país ao pódio ao menos uma vez.