Rafael Silva, o Baby, venceu a única luta que disputou por equipes neste sábado, na Olimpíada de Paris - Luis Robayo / AFP

Publicado 03/08/2024 16:06 | Atualizado 03/08/2024 16:10

Ao fazer parte da

Rafael Silva, o Baby,e aproveitou para se garantir na história do judô brasileiro e mundial na última vez em que esteve no tatame. Ao fazer parte da equipe do Brasil que conquistou o bronze por equipe s, o atleta de 37 anos tornou-se o mais velho judoca a conquistar uma medalha.

Além disso, ele também superou Aurélio Miguel, Tiago Camilo e Leandro Guilheiro, todos com duas medalhas, e agora é o brasileiro que mais subiu no pódio em competições de judô em Olimpíadas, ao lado de Mayra Aguiar: três vezes. As outras duas foram em Londres-2012 e Rio-2016, também com o bronze.

Já no recorde de idade, Rafael Silva desbancou o alemão Arthur Schnabel, que tinha 36 anos quando conseguiu medalha em Los angeles-1984. Baby, que nasceu em 11 de maio de 1987, superou em alguns meses a companheira de equipe Ketleyn Quadros, de 1º de outubro de 1987.



A brasileira, aliás, é a mulher mais velha em ação na Olimpíada de Paris. E William Tai Tin, de Samoa, é o mais velho, aos 39 anos.

A participação de Rafael Silva na Olimpíada de Paris